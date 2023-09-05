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Эксперты: преобразование полос для автобусов приведет к хаосу
05.09.2023 15:39 Алина Груднева

Эксперты: преобразование полос для автобусов приведет к хаосу

Эксперты предупредили о том, что инициатива министра транспорта Мири Регев пустить на городские полосы для автобусов машины с пассажирами, приведет к хаосу.  

Об этом сообщает газета Globes, министерство финансов выступило категорически против такой меры.

"Это увеличит пробки. Такие меры противоречат политике правительства по уменьшению заторов, и нанесет ущерб израильской экономике на десятки миллиардов шекелей", - предупредили в минфине.

В рамках предыдущего госбюджета между министерствами финансов и транспорта был согласован ряд инвестиций в транспортную инфраструктуру. При этом, 7 миллиардов шекелей было выделено в течение пяти лет на полосы для автобусов в городах, которые имеют решающее значение для развития транспорта.

Как отметили в минтрансе, Регев потребовала изучить вопрос о преобразовании автобусных полос в полосы для легковых автомобилей, которые перевозят несколько пассажиров.
 

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