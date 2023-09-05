



Эксперты: преобразование полос для автобусов приведет к хаосу

Эксперты предупредили о том, что инициатива министра транспорта Мири Регев пустить на городские полосы для автобусов машины с пассажирами, приведет к хаосу.



Об этом сообщает газета Globes, министерство финансов выступило категорически против такой меры.



"Это увеличит пробки. Такие меры противоречат политике правительства по уменьшению заторов, и нанесет ущерб израильской экономике на десятки миллиардов шекелей", - предупредили в минфине.



В рамках предыдущего госбюджета между министерствами финансов и транспорта был согласован ряд инвестиций в транспортную инфраструктуру. При этом, 7 миллиардов шекелей было выделено в течение пяти лет на полосы для автобусов в городах, которые имеют решающее значение для развития транспорта.



Как отметили в минтрансе, Регев потребовала изучить вопрос о преобразовании автобусных полос в полосы для легковых автомобилей, которые перевозят несколько пассажиров.

