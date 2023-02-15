



Экс-жена Путина спасается от санкций, избавляясь от недвижимости

Бывшая супруга президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная начала распродавать недвижимость, чтобы спастись от западных санкций, вводимых из-за войны в Украине.



Об этом сообщает Politico и ряд испанских СМИ.



Как стало известно, бывшая первая леди РФ выставила на продажу две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey в испанской курортном городе Марбелье.



В материалах таких газет, как Mundo, Confidencial и прочих испанских изданий, на такие меры она прошла из опасений попасть под санкции ЕС, предусматривающих, среди прочего, арест имущества.



По данным Español, Очеретный купил квартиры в Испании незадолго до брака с Людмилой, в 2011 и в 2014 году. Они находятся в одном из самых дорогих курортов Средиземноморья. В частности, он приобрел две квартиры площадью 229 и 405 кв. м, общей стоимостью в 2,2 млн евро.



Как сообщает Politico, одна из квартир, стоимость которой оценивается примерно в 1,1 млн евро, расположена в 20 минутах ходьбы от пляжа в Марбелье.