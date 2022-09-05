



Экс-министр экономики выступил за заморозку цен на электроэнергию в Израиле

Экс-министр экономики Израиля и депутат Кнессета от Ликуда Эли Коэн выступил за заморозку цен на электроэнергию и представил план снижения инфляции и стоимости жизни в Израиле.



"Нам необходимо заморозить цены на электроэнергию, воду и налог на имущество, а также добиться постепенного снижения НДС (налога на добавленную стоимость)", — передает его слова Maariv.



"Борьба с инфляцией и поддержание стабильности цен имеет решающее значение для любой экономики, но в то же время борьба с ней только с помощью процентов требует времени и наносит ущерб предприятиям, домохозяйствам в целом и держателям ипотечных кредитов, а также увеличивает социальный разрыв", — добавил он.



"Государство, которое повышает стоимость основных продуктов, подпитывает рост цен, поскольку электричество, вода и налог на имущество нужны почти каждому бизнесу. Это основные услуги, которые используются в каждом доме, что снижает доступный доход и нанести ущерб частному потреблению на рынке", — отметил Коэн.



"Правительство Израиля должно принять план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы остановить рост цен и снизить стоимость жизни. Потому что использование только процентов наносит ущерб экономике, особенно малому бизнесу, сокращает частное потребление, увеличивает социальные разрывы и большую часть все вредит тем, у кого есть ипотечные кредиты, кто ежемесячно платит еще несколько сотен шекелей", — считает депутат.