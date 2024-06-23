



Экс-мэр Нью-Йорка пожертвовал крупную сумму на кампанию Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-республиканец Майкл Блумберг пожертвовал крупную сумму на предвыборную кампанию демократа Джо Байдена.



По данным CNN, он вложил в общей сложности около 20 миллионов долларов.



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Для кампании Байдена это вливание денежных средств является весьма внушительным, особенно, если учесть, что в этом плане Дональд Трамп его заметно обходит.



Блумберг - бывший политик-республиканец. В 2020 году он баллотировался против Байдена на праймериз Демократической партии.