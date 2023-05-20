



Экс-глава отдела минфина о бюджете: продвигают "экстремистскую повестку дня"

Бывший глава бюджетного отдела минфина Шауль Меридор выступил на митинге против правовой реформы на Каплан в Тель-Авиве, раскритиковав правительственный план по бюджету.



Он обвинил коалицию в продвижении "экстремистской повестки дня" и игнорировании мнений профессионалов.



"Правительство принимает бюджет, который четко отражает его собственные приоритеты: ешивам отдается предпочтение, а не занятости, невежеству и продовольственным талонам отдается предпочтение, а не образованию, газ субсидируется, а не оплачивается стоимость жизни", — сказал он.



Меридор обвинил правительство в "попирании священных ценностей" и попытке "разрушить экономику.



"Протестующие будут здесь, чтобы исправить разрушения, которые это правительство оставит после себя", - добавил он.