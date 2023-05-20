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Экс-глава отдела минфина о бюджете: продвигают "экстремистскую повестку дня"
20.05.2023 21:40 Алина Груднева

Экс-глава отдела минфина о бюджете: продвигают "экстремистскую повестку дня"

Бывший глава бюджетного отдела минфина Шауль Меридор выступил на митинге против правовой реформы на Каплан в Тель-Авиве, раскритиковав правительственный план по бюджету.

Он обвинил коалицию в продвижении "экстремистской повестки дня" и игнорировании мнений профессионалов.

"Правительство принимает бюджет, который четко отражает его собственные приоритеты: ешивам отдается предпочтение, а не занятости, невежеству и продовольственным талонам отдается предпочтение, а не образованию, газ субсидируется, а не оплачивается стоимость жизни", — сказал он.

Меридор обвинил правительство в "попирании священных ценностей" и попытке "разрушить экономику.

"Протестующие будут здесь, чтобы исправить разрушения, которые это правительство оставит после себя", - добавил он.

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