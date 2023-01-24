



Экс-глава Банка Израиля: судебная реформа ослабит экономику

Бывшая управляющая Банком Израиля Карнит Флюг считает, что предлагаемая новым правительством реформа судебной системы негативно повлияет на экономику Еврейского Государства.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



По мнению госпожи Флюг, реформа негативно повлияет на кредитный рейтинг Израиля, что приведет к снижению доходов и снижению уровня жизни из-за его дестабилизирующего воздействия на израильскую экономику.



"Исходя из опыта некоторых других стран, которые пошли в том же направлении, если правительство продолжит судебную реформу, как оно намеревается, у нас определенно будет повышенный риск снижения нашего суверенного кредитного рейтинга. Посмотрите, что произошло с Венгрией и Польшей, и, конечно же, с Турцией: мы видим, что снижение их кредитных рейтингов произошло, когда произошел процесс ослабления судебной системы", - пояснила она.



Карнит Флюг продолжила: "Если вы посмотрите, что случилось со странами, которые пошли тем же путем, вы также увидите, что случилось с их прямыми иностранными инвестициями. После того, как они ослабили свои институты, их показатели в отношении прямых иностранных инвестиций стали намного слабее по сравнению с другими странами. Неудивительно: когда инвесторы гораздо меньше уверены в защите верховенства права - защите прав собственности, стабильности правил игры, возможности дойти до суда, если у них возникает спор, - они гораздо более неохотно инвестируют".



Флюг предупредила об ужасных экономических последствиях судебной реформы: "Это означает, что экономика в целом и отдельные лица в Израиле будут страдать от гораздо более слабой экономики и доходов, и это пагубно скажется на уровне жизни".