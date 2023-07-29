



Экс-глава Банка Израиля: инвесторы встают в очередь, чтобы вернуть свои вложения

Бывший управляющий Банком Израиля Яков Френкель заверил, что иностранные инвесторы стремятся вывести вложенные ими средства из-за продолжающийся неопределенности на фоне правовой реформы.



Такое заявление он сделал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



"Раньше инвесторы выстраивались в очередь, чтобы понять "рецепт" успеха Израиля. Сегодня же история совершенно иная. Они выстраиваются в очередь и спрашивают: "как я могу вывести свои инвестиции", - сказал он.



Комментируя слухи о раздражении гендиректора Moody's Рона Фобера из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу ему якобы солгал, Френкель отметил, что экономика не может быть стабильной "без надежности и доверия".



"Вы солгали один раз, потому вы автоматически попадаете в список людей, которым они перестают доверять", — отметил Френкель.



Он также предупредил о негативных последствиях, если будут понижены кредитные рейтинги Израиля.



"Ипотека будет дороже, инвестиций будет меньше, экономический рост будет минимальным, начнется дефицит", - добавил он.



Френкель порекомендовал Нетаниягу немедленно выступить с обращением к нации, чтобы заверить граждан в том, что больше "не будут приниматься законы без соглашений". Также он посоветовал премьер-министру сказать об этом Белому Дому.



"Это нужно для предотвращения катастрофы. Он способен все это остановить. Вся эта история с "основанием разумности" — всего лишь один кусок салями", - добавил он.