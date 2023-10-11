



Экономику Израиля ожидает неизбежный спад – анализ

300 000 израильтян были призваны в армейские резервы, школы и учебные заведения по всей стране закрыты, а тысячи семей живут в огромной неопределенности из-за кошмарных событий на юге Израиля после внезапного нападения ХАМАС в субботу утром. Обстоятельства войны также создают огромную неопределенность, которая сильно повлияет на экономику Израиля.



Высокопоставленный представитель израильской экономики заявил газете Globes: "Мы ожидаем увидеть снижение темпов роста, активность частного потребителя ослабнет по мере продолжения войны, а государственный дефицит также увеличится из-за роста расходов и падения доходов". Одним из главных вопросов в эти дни является возможное влияние войны на границе с Газой на уровень инфляции и, соответственно, на политику процентных ставок Банка Израиля.



“Первоначальный эффект – увеличение спроса на общественные нужды, особенно на основные потребительские товары”, – рассказал главный экономист банка Мизрахи Тефахот.



По его словам, это влияет на экономическую активность, что приводит к уменьшению предложения. Все это приведет к росту цен в краткосрочной перспективе, прогнозирует эксперт.



Еще одним фактором, который может способствовать инфляции, являются цены на нефть, которые уже растут. Рост цен на нефть для Израиля означает прямое увеличение стоимости топлива и косвенное увеличение цен на импортные товары. Рост цен на топливо также приведет к увеличению расходов на войну, которая требует большого количества транспортных средств, а также к увеличению нагрузки на население во время войны.



Эксперт считает, что на данный момент сложно предугадать, куда будет двигаться инфляция, когда противостоящие силы тянут ее с огромной силой. По его словам, многое из этого будет зависеть от того, как отреагируют лица, принимающие решения, и насколько правительство поддержит домохозяйства и компании в дополнение к шагам, которые Банк Израиля предпримет для обеспечения ликвидности финансовой системы.



В среднесрочной перспективе, ситуация, вероятно, приведет к полной остановке ряда отраслей, например, туризма, что в дальнейшем также может привести к замедлению темпов роста и, возможно, даже к снижению цен (дефляции).



Со-генеральный директор Oppenheimer Israel Харель Гилон говорит: “Когда вы смотрите на данные о мобилизации резервов, становится ясно, что экономическая активность вот-вот замедлится”. По его словам, это очень большая доля рынка труда, что приведет к замедлению экономики.

Он объясняет, что во время войны многие отрасли фактически перестают существовать: “Туризм, рестораны и зарубежные поездки просто прекращаются, и это наверняка изменит инфляционную ситуацию и фактически приведет к замедлению экономики”.



Другой важный экономический вопрос касается стоимости войны. Шафрир говорит, что можно подсчитать, что “затраты нынешней войны составят не менее 1,5% ВВП (не менее 27 миллиардов шекелей). Это означает увеличение бюджетного дефицита как минимум на 1,5% ВВП в следующем году”.