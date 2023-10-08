



Экономике Израиля угрожает “идеальный шторм”

Генеральный директор Министерства финансов Шломи Хейслер вчера встретился с руководителями своих ведомств, чтобы координировать предварительную подготовку к экономическим последствиям войны, начатой ​​ХАМАС против Израиля. В Минфине заявляют, что в бюджетном плане подготовлены ко всем возможным ситуациям.



В настоящее время, хотя террористы все еще перемещаются по израильским городам и деревням на юге, а масштабы катастрофы еще не полностью осознаются, экономические издержки войны для Израиля пока остаются второстепенной проблемой. Однако война обходится во многие миллиарды шекелей, и помимо прямых последствий для оборонного бюджета, эта операция может также создать “головную боль” для Министерства финансов из-за проблем, вызванных ослаблением шекеля и предстоящим кредитным рейтингом Израиля. Ситуация требует готовности на экономической арене.



В ходе предыдущих военных операций кредитный рейтинг Израиля оставался нетронутым, а курс шекеля был стабильным. За прошедшие годы иностранные инвесторы научились не слишком волноваться по поводу ситуации с безопасностью в Израиле, которая не является препятствием для процветания экономики. Но похоже, что на этот раз операция может быть более продолжительной и сложной, поскольку израильская экономика находится в чувствительном периоде. Инвесторы избегают рынков Израиля из-за пересмотра правительством судебной системы. В настоящее время на рынках вызывает беспокойство “идеальный шторм”, в котором сочетание ситуации с геополитической безопасностью и социально-политического раскола в Израиле будет способствовать дальнейшему обесцениванию шекеля и вызовет скачок премий за риск Израиля.



На следующей неделе рейтинговое агентство Moody's опубликует последний кредитный рейтинг Израиля. В последние месяцы агентство несколько раз предупреждало о возможности понижения прогноза по рейтингу до “негативного”, в основном из-за последствий судебной реформы, хотя в рейтингах Израиля агентства также регулярно упоминают о возможности военной эскалации. В следующем месяце рейтинговое агентство S&P опубликует актуальный рейтинг Израиля.



Снижение кредитного рейтинга увеличит затраты Израиля на привлечение средств. Это будет особенно сложно в сценарии затяжной полномасштабной войны, которая может потребовать от Министерства финансов привлечения ресурсов для финансирования боевых расходов. Обычно по окончании военной операции силовики подают законопроект в Минфин. Затем идут переговоры о том, какая часть затрат будет покрыта оборонным бюджетом и необходимых дополнительных средствах от Минфина. При необходимости финансирование может также поступать из резервов Министерства финансов по различным разделам бюджета, в том числе в бюджетах всех министерств.



Прямые затраты делятся на военные расходы, выплату зарплаты резервистам и компенсацию ущерба имуществу (после того, как правительство уже удержало около 2 миллиардов шекелей из компенсационного фонда для нужд коалиции). Это помимо ущерба экономике из-за потери рабочих дней или замедления экономической активности. Например, в ходе операции “Рассвет” в августе 2022 года стоимость одного дня боевых действий составила около 200 миллионов шекелей. Однако на тот момент это была относительно короткая операция с гораздо меньшими резервами, чем было утверждено для нынешней кампании.