



Экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери

В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, но всё равно ущерб меньше, чем ожидалось. Об этом заявили в Минэкономики.



"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущербы и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Беларуси и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.



Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2%), что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам. При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне 34%, что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37%). Согласно IV кварталу падение оценивается на уровне 35,5% [±2%], учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.



"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны РФ нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуры), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", - говорится в сообщении.



Как сообщают эксперты, правительство ожидает, что в 2023 году валовой внутренний продукт Украины (ВВП) может вырасти на 1%, при этом инфляция должна замедлиться до 22,5%.



Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году - на 5,2%.