



Экономика России разваливается - The Wall Street Journal

Первые месяцы вторжения России в Украину в прошлом году привели к росту цен на нефть и природный газ, что принесло Москве непредвиденные доходы. Но те дни закончились, пишет The Wall Street Journal.



Поскольку война продолжается уже второй год, а западные санкции действуют все сильнее, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика сместилась на более низкую траекторию, вероятно, в долгосрочной перспективе, говорится в материале.



Крупнейшие экспортные товары страны, газ и нефть, потеряли основных покупателей. Государственные финансы напряжены. Рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару. Рабочая сила сократилась, так как молодые люди отправляются на фронт или бегут из страны из-за страха быть призванными на войну. Неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.



"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", - предсказывает Александра Прокопенко, бывший сотрудник Центрального банка России, покинувшая страну вскоре после начала вторжения.



Нет никаких признаков того, что экономические трудности настолько серьезны, чтобы представлять краткосрочную угрозу способности России вести войну. Но нехватка государственных доходов указывает на обостряющуюся дилемму, как совместить раздутые военные расходы с субсидиями и социальными расходами, которые помогли президенту Владимиру Путину оградить гражданское население от лишений.



Российский миллиардер Олег Дерипаска в этом месяце предупредил, что в России заканчиваются наличные деньги. "В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", - заявил сырьевой магнат.



В значительной степени потеряв свой европейский рынок и с уходом западных инвесторов, Россия становится все более зависимой от Китая, реализовывая давние опасения Москвы стать экономической колонией своего доминирующего южного соседа.



"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина выглядит мрачно: Москва будет гораздо более замкнутой и чрезмерно зависимой от Китая", - сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне.



В значительной степени туманные перспективы связаны с неудачной ставкой Путина в прошлом году на то, что он может использовать российские энергоносители, чтобы ограничить поддержку Украины со стороны Западной Европы.



Европейские правительства, вместо того чтобы умерить свою поддержку Киева, быстро занялись поиском новых источников природного газа и нефти. Большинство потоков российского газа в Европу прекратились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Теперь Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% до июня по сравнению с предыдущим уровнем. Она вынуждена продавать свою нефть по ценам ниже мировых.



В результате доходы правительства от энергоресурсов за первые два месяца этого года сократились почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а дефицит бюджета увеличился. Дефицит бюджета достиг 34 млрд долларов за эти первые два месяца, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема производства страны. Это вынуждает Москву углубляться в свой суверенный фонд благосостояния, один из главных антикризисных буферов.



Правительство по-прежнему может брать внутренние займы, а в фонде национального благосостояния все еще есть 147 млрд долларов, даже после того, как до вторжения он сократился на 28 млрд долларов. Россия нашла способы продавать свою нефть Китаю и Индии. Китай вмешался, чтобы поставить многие детали, которые Россия раньше получала с Запада.



Российские официальные лица признали наличие трудностей, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. Путин заявил, что его правительство эффективно противостоит угрозам экономике.



"Знаете, есть принцип: пушки вместо масла, - сказал Путин в обращении к нации в прошлом месяце. - Конечно, национальная оборона является высшим приоритетом, но при решении стратегических задач в этой сфере мы не должны повторять ошибок прошлого и не должны разрушать собственную экономику".



На протяжении большей части более чем 20-летнего правления Путина высокие доходы от нефти и газа поддерживали общественный договор, согласно которому большинство россиян в основном держались подальше от оппозиционной политики и протестов в обмен на повышение уровня жизни.



Международный валютный фонд подсчитал, что потенциальные темпы роста России - темпы, при которых она могла бы расти, - составляли около 3,5% до 2014 года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что в настоящее время этот показатель упал примерно до 1%, поскольку производительность снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.



"Для такой экономики, как Россия, 1% - это ничто; это даже не поддерживающий уровень", - сказала Прокопенко, бывший чиновник центрального банка.



Падение экспорта, ограниченный рынок труда и увеличение государственных расходов усугубляют инфляционные риски, заявил в этом месяце центральный банк. Инфляция в России в феврале составила около 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По словам центрального банка, в ближайшие месяцы этот показатель временно упадет ниже 4%, хотя это связано с высокой базой сравнения роста цен после вторжения в прошлом году. Ряд других экономических показателей также временно улучшится в ближайшие месяцы из-за таких базовых эффектов, считают экономисты.



По данным московского Института экономической политики Гайдара, в промышленности страны наблюдается самый сильный дефицит рабочей силы с момента начала учета в 1993 году. По данным центрального банка, утечка мозгов после вторжения и военная мобилизация 300 тысяч человек прошлой осенью привели к тому, что около половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочих рук. Высоким спросом пользуются слесари, сварщики и механизаторы.



Значительный рост промышленного производства в настоящее время происходит за счет заводов, выпускающих ракеты, артиллерийские снаряды и военную одежду, заменяя огромные количества, использовавшиеся во время войны. По словам Путина, некоторые заводы работают в несколько смен, чтобы справиться со спросом.



Военное производство маскирует проблемы. "Это не настоящий продуктивный рост. Это не развивает экономику", - сказала госпожа Прокопенко.

России удалось избежать худшего в прошлом году, чему поначалу способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Согласно официальным данным, валовой внутренний продукт упал на 2,1%, что намного меньше, чем некоторые ранние прогнозы падения на 10-15%.

Экспорт газа в Европу начал сокращаться только прошлым летом. Запрет ЕС на российскую морскую нефть и ограничение цен "Большой семерки" начали действовать только в декабре. Санкции в отношении нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, вступили в силу в прошлом месяце. По данным МВФ, эти задержки поддерживали рост доходов от энергетики и помогли правительству развернуть огромные фискальные стимулы в размере около 4% ВВП в 2022 году.



Однако в январе и феврале этого года налоговые поступления от нефти и газа, которые составляют почти половину всех доходов бюджета, сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а государственные расходы подскочили более чем на 50%.



По оценкам аналитиков, безубыточная для бюджета цена на нефть в России, необходимая ей для баланса, выросла до более чем 100 долларов за баррель, поскольку расходы на войну ложатся на бюджет.



По данным Министерства финансов, флагманская нефть марки Urals в феврале стоила в среднем 49,56 доллара за баррель и торгуется большим дисконтом по сравнению с эталонной нефтью марки Brent, которая в том месяце стоила около 80 долларов за баррель, хотя некоторые аналитики утверждают, что разница меньше. В прошлом месяце правительство изменило свою формулу налогообложения нефти, чтобы получить больше от производителей.

"Теперь у России меньше переговорных позиций на мировом рынке нефти, потому что у нее гораздо меньше выбора, куда поставлять нефть", - сказал Астров, экономист Венского института.



Потребители тоже страдают. Согласно официальным данным, в 2022 году розничные продажи упали на 6,7%, что стало худшим показателем с 2015 года. По данным московской Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в феврале упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В этом году большинство аналитиков ожидают очередного падения ВВП, хотя некоторые, в том числе МВФ, прогнозируют скромный рост.



Но фонд заявил, что к 2027 году объем производства, по прогнозам, будет примерно на 7% ниже, чем указывалось в довоенных прогнозах. "Потеря человеческого капитала, изоляция от мировых финансовых рынков и ограниченный доступ к передовым технологиям будут препятствовать развитию российской экономики", - заявили в МВФ.



Rystad Energy, консалтинговая фирма, ожидает, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в России сократятся в этом году до 33 млрд долларов с прогнозируемых 57 миллиардов долларов до вторжения. Это означало бы меньше продукции в будущем. По оценкам аналитиков BP PLC, общая добыча нефти в России, которая в 2019 году составляла около 12 млн баррелей в день, к 2035 году снизится до 7-9 млн баррелей в день.



"Мы не говорим об однолетнем или двухлетнем кризисе, - сказал Астров. - Российская экономика пойдет по другой траектории".

