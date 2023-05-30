



Экономика Польши перегонит британскую до 2030 года

Польша сможет перегнать Великобританию по размеру ВВП на душу населения к концу десятилетия. Это связано со значительными успехами в развитии экономики, в частности в лидерстве по производству аккумуляторных батарей, необходимых для электромобилей и разнообразной электроники. Экономические возможности позволяют Польше быть одним из лидеров противодействия путинскому режиму.



Издание The Telegraph опубликовало анализ роста польской экономики и перспективы, которые он открывает для польского лидерства в Центральной Европе. Страна стала центром для высокотехнологичных отраслей будущего, таких как производство аккумуляторов и других технологических продуктов, благодаря чему ожидается, что уже через семь лет поляки перегонят британцев по размеру ВВП.



Свой экономический рост Варшава использует, чтобы превратить страну в грозную силу. Совокупно с ростом экономики и вооруженных сил растет геополитическое значение страны.



Варшава намерена удвоить численность вооруженных сил до 300 000 воинов. Продолжается перевооружение армии. Польша планирует потратить 10 миллиардов долларов на американские артиллерийские системы Himars. Взамен старой советской технике Варшава покупает самые современные самолеты F-35 и танки Abrams. В 2023 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,5% ВВП до 4%. Теперь это вдвое больше, чем тратят Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.



Соединенное королевство, в свою очередь, планирует достичь уровня в 2,5 % от ВВП только в 2030 году.