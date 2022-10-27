



Экономика Каталонии пала жертвой сепаратизма

Каталония уступила Мадриду свой статус экономического центра № 1 в Испании после того, как тысячи компаний перенесли свои юридические штаб-квартиры из региона, опасаясь, что в результате отделения 2017 года Каталония останется вне Европейского союза и его защиты, пишет Reuters.



Через пять лет после того, как попытка Каталонии отделиться от Испании вызвала шок по всей Европе, сепаратисты столкнулись с внутренними разногласиями, сокращением общественной поддержки и экономическими последствиями ухода корпораций.



По данным консалтинговой фирмы Informa, за шесть месяцев после референдума около трех тысяч компаний переместили свои зарегистрированные офисы из Каталонии.



В Каталонии проводится меньше деловых мероприятий, а иностранные компании выбирают менее рискованные места. По данным банка BBVA, в период с третьего квартала 2017 по 2019 год в Каталонии не было создано около 30 тысяч рабочих мест из-за политических соображений и проблем безопасности.



Решение больших компаний перенести главные офисы в Мадрид из-за угрозы сепаратизма нанесли большой ущерб каталонской экономике. Сепаратисты не смогли восстановить ситуацию, отмечают аналитики.



Власти Каталонии в 2017 году после референдума опубликовали декларацию о "независимости", однако сепаратистское движение, призывавшее к мятежу, сошло на нет после того, как Мадрид пресек протесты и установил прямое правление над автономным регионом. Лидеры сепаратистов были приговорены к длительным тюремным срокам, но в прошлом году их помиловали.