



Экономика Израиля выросла на 6,5% в 2022 году

Валовой внутренний продукт Израиля вырос на 6,5% в 2022 году, сообщило Центральное статистическое бюро. Показатель роста на 2021 год превзошел прогнозы Банка Израиля и Министерства финансов на уровне 6,3%.



Четвертый квартал 2022 года увеличил годовой показатель роста с ростом ВВП на 5,8% в годовом исчислении после более скромного роста на 2,1% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года. Высокий показатель роста в 2022 году следует за еще более высоким ростом ВВП на 8,6% в 2021 году после того, как экономика сократилась на 1,9% в 2020 году из-за пандемии Covid.



С учетом роста населения более чем на 2% в прошлом году, ВВП на душу населения вырос на 4,4% до 184 000 шекелей. В 2022 году частное потребление в Израиле выросло на 7,5%, а частное потребление на душу населения выросло на 5,5%.



Учитывая, что в этом году ожидается экономический спад, последний прогноз Банка Израиля относительно роста ВВП в 2023 году составил 2,8%.