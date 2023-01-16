



Экономический форум в Давосе пройдет без РФ и КНР: как так получилось

Всемирный экономический форум в Давосе, стартовавший 16 января, будет проходить без представителей России и Китая.



По данным российского информагентства "Интерфакс", нынешнее мероприятие отличается от предыдущих тем, что не будет как официальной, так и бизнесовой делегации от РФ.



В этом году на форуме будет на 40% больше миллиардеров, 116 человек, чем 10 лет назад. В частности, прибудут 33 миллиардера из США, 18 - из европейских стран, 13 - из Индии. Это будет первый Всемирный экономический форум в Давосе в классическом формате впервые за три года.



По данным Bloomberg, эксперты объяснили отсутствие китайских бизнесменов неокрепшим состоянием страны после вспышек заболеваемости коронавирусом и падения фондового рынка.



Отсутствие россиян эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев объяснил тем, что ВЭФ обозначил четкие разграничения на формирование определенного центра силы и развития на обоих полушариях, а смысла для диалога в рамках форума нет.



Он считает, что в нынешних условиях для РФ и Китая заниматься дискуссионными вопросами в рамках "широкого и расплывчатого формата" ни к чему.



"В данной ситуации мы видим, что вся эта конструкция предыдущего устройства глобального взаимодействия просто рушится, и если не сказать, что уже разрушена, также есть конфронтационные действия со стороны коллективного Запада по отношению к России и Китаю — нет никакого смысла для наших двух стран принимать участие в этом форуме, который в данном случае становится совершенно бессмысленным", — пояснил Беляев.