



Экономические последствия от землетрясения в Турции еще впереди – анализ

Землетрясение в Турции принесло не только ужасные человеческие и инфраструктурные потери, но и глобально может отбросить экономику этой страны на годы назад и изменить политические расклады внутри нее уже в ближайшей перспективе.



Во-первых, в результате землетрясения разрушено 5600 построек. Для их восстановления нужны миллиардные инвестиции, которые сложно будет найти пользуясь ресурсами самой страны. Особенно, учитывая, что 2022 год Турция и так закончила с дефицитом бюджета в 7,4 миллиарда долларов.



Во-вторых, землетрясение почти наверняка подорвет туристический бум в Турции, дававший и приток частного капитала, и позволявший бешеными темпами расти в цене рынка недвижимости. Только по итогам 2022 года доходы от туристической отрасли Турции выросли на 53,4% и составили более 46 миллиардов долларов, чего закономерно не видеть в ближайший период. Дело не только в разрушении части туристической инфраструктуры, но и психологическом опасении туристов ехать в эту страну в будущем.



В-третьих, ужасающие разрушения зданий могут негативно повлиять на репутационную составляющую турецких строительных компаний в мире, доля представленности которых в последние годы существенно выросла на международном уровне. Это ставит под сомнение перспективы получения ими миллиардных контрактов, а значит, и уплаты налогов и обеспечения работой тысяч работников. Не зря уже сейчас потери для турецкой экономики от землетрясения оцениваются в 100 миллиардов долларов.



В четвертых, как известно, в мае 2023 года в Турции ожидаются выборы президента. И хотя в стране хватает критиков, недовольных политикой президента Реджепа Эрдогана, накануне землетрясения большинство сходилось во мнении о том, что у нынешнего главы государства все же есть достаточно высокие шансы одержать на них победу. Однако сейчас ситуация кажется не столь оптимистичной.

