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Экономическая комиссия Кнессета обсудит вопрос закрытия отделений почты
26.02.2023 20:18 Аркадий Бочаровский

Экономическая комиссия Кнессета обсудит вопрос закрытия отделений почты

Экономическая комиссия Кнессета обсудит вопрос о закрытии почтовых отделений и недостаточной развернутости почтовых отделений в Иерусалиме и на периферии, что наносит ущерб слабым слоям населения.

Просьба о проведении срочного обсуждения поступила после того, как почтовое ведомство недавно приняло решение закрыть три отделения в центре Иерусалима. Речь идет об отделениях на улице Агриппа, улице Керен Каемет ле Исраэль и отделении Шаарей Йерушалаим на улице Яффо, 217.

Закрытие отделений в Иерусалиме присоединяется к длинной череде сокращений почтовых услуг и закрытия отделений, главным образом, на периферии.

Первыми жертвами становятся пожилые люди и ультраортодоксальное население, которым менее доступны для цифровых услуг, предлагаемых почтой в качестве альтернативы закрытым услугам и отделениям. Закрытие и сокращение почтовых служб является следствием приватизации Почтовой службы Израиля.

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