



Экономическая комиссия Кнессета обсудит вопрос закрытия отделений почты

Экономическая комиссия Кнессета обсудит вопрос о закрытии почтовых отделений и недостаточной развернутости почтовых отделений в Иерусалиме и на периферии, что наносит ущерб слабым слоям населения.



Просьба о проведении срочного обсуждения поступила после того, как почтовое ведомство недавно приняло решение закрыть три отделения в центре Иерусалима. Речь идет об отделениях на улице Агриппа, улице Керен Каемет ле Исраэль и отделении Шаарей Йерушалаим на улице Яффо, 217.



Закрытие отделений в Иерусалиме присоединяется к длинной череде сокращений почтовых услуг и закрытия отделений, главным образом, на периферии.



Первыми жертвами становятся пожилые люди и ультраортодоксальное население, которым менее доступны для цифровых услуг, предлагаемых почтой в качестве альтернативы закрытым услугам и отделениям. Закрытие и сокращение почтовых служб является следствием приватизации Почтовой службы Израиля.