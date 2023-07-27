



Египет требует от Израиля увеличения экспорта газа – анализ

Ожидается принятие решения о выдаче Израилем разрешений на экспорт природного газа. В воскресенье, 24 июля, этот вопрос обсуждался министром энергетики и инфраструктуры Исраэля Кацем с высшим руководством ведомства.



Израиль должен балансировать между энергетической безопасностью и укреплением регионального статуса за счет экспорта газа, в частности, в отношении Египта. Стало известно, что на недавней встрече главы египетской разведки Аббаса Камаля и главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби, египетский чиновник настаивал на том, чтобы Израиль одобрил увеличение экспорта. Египтяне, находящиеся в экономически проблемном положении, заинтересованы в израильском газе в том числе для транспортировки через египетские заводы по сжижению газа в Европу.



Экспорт газа из Израиля осуществляется из месторождения “Левиафан”, максимальная годовая экспортная производственная мощность которого составляет 12 млрд кубометров в год, 11 млрд кубометров в год – из “Тамар”, и 7 млрд кубометров в год – из “Кариш”. Чтобы партнеры по разработке месторождений расширили производственные мощности, требуются инвестиции в размере 4 миллиардов долларов и понимание экспортных возможностей.



В 2022 году на “Тамар” приходилось всего 17% экспорта израильского газа, и разработчики месторождения хотят, чтобы общий объем экспорта Израиля увеличился до 16 млрд кубометров в год. Для этого требуется одобрение Министерства энергетики и инфраструктуры, в рамках сделки с Египтом на 12 лет. Целью такой сделки будет не только поставка газа в Египет для его внутреннего рынка, но и для египетского производства по сжижению газа, поставляемого в Европу. Увеличение экспорта будет включать инвестиции в “Тамар” и “Левиафан” в качестве партнеров в развитие трубопровода “Ницана”, но только в том случае, если экспорт газа в Египет увеличится.



В газовом экспорте Израиля большое количество приходится на “Левиафан”. 66% добываемого там газа экспортируется, что составляет 83% всего израильского экспорта газа. В настоящее время экспортная мощность “Левиафана” составляет 12 млрд кубометров в год, и ожидается, что она увеличится до 14, а в долгосрочной перспективе – до 21. Через 3,5 года после начала добычи на “Левиафане” партнеры начали изучать варианты установки СПГ, потому что процесс сжижения позволяет транспортировать газ морским путем в Европу и Азию и, таким образом, увеличивать доходы.



Природный газ не только повышает региональный статус Израиля. Увеличение экспорта может также напрямую повысить статус премьер-министра Биньямина Нетаниягу и, в частности, министра энергетики и инфраструктуры Исраэля Каца. Из-за проблемных отношений с Байденом премьер ищет альтернативные способы сблизиться с Саудовской Аравией, которые расширили бы соглашения Авраама. Одним из самых близких к президенту Египта людей является лидер ОАЭ Мохаммед бин Заид, который до недавнего времени был близким другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Нетаниягу заинтересован в помощи Эмиратов в сближении с Эр-Риядом, но в последнее время между бин Заидом и бин Салманом возникла напряженность из-за политики нефтедобычи ОПЕК и гражданской войны в Йемене.



Министр энергетики Исраэль Кац и министр иностранных дел Эли Коэн в декабре поменяются местами на два года, и вполне вероятно, что в преддверии этого Кац захочет наладить доверительные отношения с Аббасом Камалем, который заинтересован в повышении экспорта. Поэтому ожидается, что Кац изменит политику Израиля в отношении экспорта газа, которая действует с 2018 года, за счет увеличения экспорта.



Это решение имеет большое значение не только для партнеров “Левиафан” и “Тамар”, но и для других компаний. На прошлой неделе завершился этап подачи заявок на четвертый тендер разведки природного газа в экономических водах Израиля. Из девяти обратившихся компаний пять были новыми, среди них BP и азербайджанская SOCAR. Без определенного понимания того, что обнаружение газа позволит экспортировать его, компании не захотят искать газ в Израиле, даже несмотря на то, что вероятность его обнаружения относительно высока по сравнению с другими местами.



“Министерство энергетики и инфраструктуры находится в процессе изучения запросов на дополнительный экспорт природного газа, как указано в решениях правительства и политике министра. Эти решения будут учитывать в первую очередь потребности местной экономики, наряду с экономическими и геополитическими соображениями”, – говорится в заявлении ведомства.