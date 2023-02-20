



Египет стремится увеличить экспорт СПГ

Египет стремится увеличить экспорт сжиженного природного газа примерно на 40% с 2025 года, причем основная часть дополнительных поставок топлива будет направляться в Европу.



Европейский континент спешит получить больше СПГ с Ближнего Востока, США и других регионов, чтобы как можно скорее практически полностью отказаться от российского голубого топлива.



По словам министра энергетики Тарека эль-Молла, в этом году экспорт из Египта, вероятно, останется на уровне около 7,5 млн. тонн. Страна стремится с 2025 года выйти на показатель в 12 млн. тонн.