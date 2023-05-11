



Египет решил ввести беспошлинный ввоз золота на 6 месяцев

Египет в четверг объявил об освобождении импорта золота от таможенных пошлин и других сборов, в то время как налог на добавленную стоимость останется, чтобы обеспечить стабильность на рынках золота, где наблюдается рост цен.



Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули принял решение, которое будет применяться в течение шести месяцев к путешественникам, которые ввозят золотые изделия из-за границы, но жемчуг и драгоценные камни не включены в новые правила, говорится в заявлении кабинета министров.



В заявлении не указана сумма золота, освобожденного от налогов. Местные СМИ сообщили, что египтяне могут беспошлинно ввозить в страну через аэропорты или морские порты до 150 граммов золота.



"Новое решение полезно для прокачки большего количества золота на рынки для снижения цен на фоне перебоев с продажей золота в Египте в свете нехватки долларов США", — заявила Нади Нагид, генеральный секретарь отдела по золоту Торговой палаты Каира.



Ожидается, что решение правительства начнет приносить свои плоды в ближайшие два месяца.



В настоящее время наблюдается беспрецедентный скачок цен на золото из-за высокого спроса со стороны египтян, которые считают его безопасным вложением, в то время как египетская местная валюта резко падает по отношению к доллару.

