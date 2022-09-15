



Египет потребует от поставщиков зерна регистрации в новом биржевом документе

Государственный закупщик зерна Египта потребует от поставщиков пшеницы зарегистрироваться на товарной бирже страны до ноября, сообщает Reuters со ссылкой на документ управления Египта по поставкам товаров (GASC).



В письме GASC, разосланном трейдерам, говорится, что Египет ничего не будет покупать у незарегистрированных поставщиков с начала ноября.



Трейдеры отметили, что не сразу поняли, что означает циркуляр и кто должен регистрироваться - глобальные поставщики или их местные агенты.



Добавляется, что новая товарная биржа Египта должна начать полноценную работу уже в 2022 году.