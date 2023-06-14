



Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил ТАСС, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.



“Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует”, – рассказал Борисенко.



По его словам, в целом Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией.

“Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях", – добавил посол.



БРИКС (BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) был основан в июне 2006 года во время Петербургского экономического форума. ЮАР к организации присоединилась в 2010-м.



В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали Иран и Аргентина, готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир. В начале июня власти ЮАР сообщали, что число поступивших заявок на вступление выросло до 13, а всего более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к членству в объединении. О “подключении к формату БРИКС” говорил и глава белорусского МИД.



Процедура расширения группы пока не утверждена. Ее концепцию могут прописать к саммиту глав стран БРИКС 22−24 августа.