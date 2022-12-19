



Египет открыл крупное газовое месторождение в Средиземном море

Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Наргис в восточном Средиземноморье, заявил в четверг министр нефти и минеральных ресурсов Тарек Эль Молла.

Оценка запасов месторождения все еще продолжается, сказал он на брифинге в парламентском комитете.



Согласно веб-сайту Chevron, Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.



Предположительно, что объем новой скважины составляет около триллиона кубических метров газа. Египетские официальные лица отказались сообщить детали находки.



Находка может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 году об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.