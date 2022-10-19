



Египет, Израиль и ПА договорились о разработке месторождения у берегов Газы

Египет, Израиль и Палестинская автономия договорились о разработке месторождения природного газа у берегов Газы.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Прибыль от газового месторождения будет возвращена ПА и Израилю.

Оно расположено примерно в 30 км к западу от побережья Газы. Это месторождение было открыто в 2000 году компанией British Gas (BG Group). По оценкам, оно содержит более одного триллиона кубических футов природного газа.

Египетская холдинговая компания EGAS начала переговоры в прошлом году с Палестинским инвестиционным фондом (PIF) и Consolidated Contractors Company for Oil and Gas (CCC).

По данным Monitor, израильское правительство отказывалось разрешать добычу природного газа у побережья Газы по соображениям безопасности.

Уточняется, что Египту удалось убедить правительство разрешить ПА добывать природный газ из Средиземного моря.