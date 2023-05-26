



Эффект Carrefour: Shufersal, Tiv Taam и Max Stock открыли новые филиалы

Открытие 50 филиалов французской сети Carrefour в Израиле оказывает влияние на всю страну, поскольку многие розничные сети открывают филиалы в стратегически важных местах.



Компания Shufersal построила 11-й филиал сети Dan Deal, специализирующейся на сыпучих продуктах, в Тират-Кармеле. Это первый филиал, открытый с тех пор, как Shufersal приобрела Dan Deal. Магазин площадью 1200 квадратных метров предлагает товары для дома, игрушки и многое другое.



15 мая Tiv Taam открыла свой первый магазин в Кирьят-Оно, который будет работать семь дней в неделю, инвестировав в это предприятие 3,5 миллиона шекелей. Филиал занимает площадь 300 квадратных метров, к открытию будет проведена рекламная кампания, включающая акции, распродажи и эксклюзивные скидки.



Два филиала также были открыты DCITY рядом с Маале-Адумим и торговым центром Harim на перекрестке Гуш-Эцион, а два магазина Mini Max теперь находятся в Нофей-Ям, районе Тель-Авива, и Акко.



Кроме того, сеть King Store из Elmashadwai Group недавно открыла свой первый филиал в Рамле, объединив 22 магазина по всей стране. Phoenix Insurance владеет около 20% акций компании.



Тем временем сеть Max Stock только что открыла свой первый филиал в Португалии. После рекордной выручки в 1,05 миллиарда шекелей в 2022 году сеть открыла свой первый магазин в Браге, городе на севере Португалии, с торговыми площадями площадью 2200 квадратных метров. Еще два магазина откроются в Португалии в конце этого года. Сеть в Португалии будет называться MAX10, и она будет предлагать покупателям широкий ассортимент товаров стоимостью до 10 евро за единицу.



