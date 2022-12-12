



EDF заявила о подготовке к перезапуску четырех ядерных реакторов

Французская государственная энергетическая компания EDF заявила о подготовке к перезапуску четырех ядерных реакторов, "наращивающих производство после ремонтных работ"...



В этом году во Франции произошло рекордное количество отключений атомных реакторов, оператором которых является энергетическая компания EDF и в стране 56. Причина отключений – аномальная жара летом и коррозия.



Компания EDF сообщила, что ее четвертый реактор на АЭС Каттеном поэтапно наращивает мощность (1300 МВт), работая на 1/3 своих возможностей.



Кроме того, постепенно возобновляют эксплуатацию реактор №3 АЭС Бюже, второй блок АЭС Крюа и третий реактор АЭС Дампьер.



Всего во Франции уже функционируют 40 реакторов из 56, что позволит стране со следующего месяца генерировать 40 ГВт.