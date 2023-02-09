



The Economist: Судебная реформа представляет риск для экономической мощи Израиля

На прошлой неделе Economist Intelligence Unit (EIU), независимый орган одного из самых престижных в мире новостных журналов, опубликовал свой Индекс демократии на 2022 год. Израиль опустился на шесть мест в рейтинге: с 23-го на 29-е.



Падение связано с роспуском предыдущего правительства, "которое впервые включило в коалицию арабскую партию".



Аналитики предупреждают, что снижение может продолжиться в случае принятия реформы судебной системы. Это уменьшит баллы, получаемые в области права и гражданского общества. Ее реализация приведет к тому, что Израиль станет похож на Венгрию и Польшу, которые столкнулись с критикой за принятие нелиберальных демократических моделей, в которых правительство ослабило судебную систему и средства массовой информации.



"Если предлагаемое законодательство фактически устранит способность Верховного суда Израиля пересматривать законодательство Кнессета в случаях, когда оно противоречит основным законам, это подорвет принцип разделения властей и, возможно, также права граждан в Израиле", - цитирует аналитиков EIU издание "Globes".



Аналитики EIU уже направили предупреждения своим клиентам по поводу рисков для израильской экономики.



"Мы уже обращали внимание на последствия судебной реформы для ситуации на рынках и на риск, который она создаст для экономической мощи Израиля, на увеличение премии за риск и, следовательно, на повышение стоимости кредитов для правительства, а также на последствия для доверия бизнеса к Израилю и привлечения иностранных инвестиций в страну", - сообщают аналитики EIU.



В настоящее время рейтинг Израиля считается хорошим по мировым меркам. Несмотря на то, что Израиль опустился на шесть мест, он по-прежнему занимает 29-е место из более чем 160 стран, участвующих в рейтинге.





