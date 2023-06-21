



ЕБРР предоставит 600 млн евро в поддержку энергеосектора Украины

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины договорились объединить усилия по мобилизации нового крупного пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.



Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в рамках Ukraine Recovery Conference подписал три меморандума о взаимопонимании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по мобилизации 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".



Пакет финансирования поступит "Укргидроэнерго" после недавнего наводнения в Херсонской области, вызванного повреждением дамбы Новая Каховка на реке Днепр. 50 млн евро будет финансированием ликвидности для поддержания устойчивости компании, а остальные 150 млн евро предназначены для восстановления двух гидроэлектростанций вблизи ЗАЭС.



Финансирование "Укрэнерго" для предоставления ликвидности, связанной с рыночными реформами, дополняет общую сумму 520 млн евро, которые банк уже предоставил с начала большой войны.



Средства для "Нефтегаза" поддержат компанию в пополнении стратегических резервов. Это следует за 300 млн евро, взятыми в прошлом году, частью пакета в 500 млн евро при поддержке доноров.



Европейский банк реконструкции и развития и другие участники Ukraine Recovery Conference в Лондоне подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в восстановлении рынка частного страхования в Украине для устойчивости во время войны и послевоенного восстановления.