Джонсон возглавил список депутатов, получивших огромные пожертвования

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его организация The Office of Boris Johnson Ltd получили в качестве пожертвования 1 миллион фунтов стерлингов от проживающего в Таиланде бизнесмена Кристофера Харборна.



Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на недавно опубликованный реестр доходов, в котором ведется учет зарплаты, любых пожертвований и подарков, полученных депутатами.



Джонсон основал компанию после ухода с Даунинг-стрит в прошлом году. Миллионное пожертвование экс-премьеру позволило ему возглавить список депутатов, получивших больше всех денег от доноров. За ним в реестре следуют сэр Кейр Стармер и Лиз Трасс.



Согласно опубликованному документу, Джонсон также получил за два выступления в декабре 300 000 фунтов стерлингов. Эти деньги он получил в дополнение к 1 миллиону фунтов стерлингов, которые успел заработать за выступления с сентября.



Уточняется, что он заработал более четверти млн фунтов стерлингов за девятичасовое мероприятие в Сингапуре и 50 тысяч фунтов за семичасовое выступление в Лондоне.



О Харборне известно, что он делал пожертвования консерваторам. Бизнесмен помог профинансировать партии Brexit и Reform. Он также пожертвовал миллионы фунтов на проведение вечеринки в честь Brexit, которую устроил Найджел Фарадж в январе 2020 года.