



Джек Ма отказывается от контроля над Ant Group

Основатель Ant Group Джек Ма откажется от контроля над китайским финтех-гигантом в ходе капитальной реконструкции, направленной на то, чтобы подвести черту под регулятивными репрессиями. Бывший учитель английского языка Ма ранее владел более чем 50% прав голоса в Ant, но, по подсчетам Reuters, изменения будут означать, что его доля упадет до 6,2%.



Сейчас Ма владеет только 10% акций Ant, дочерней компании гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd, но осуществляет контроль над компанией через связанные лица. Известно, что Ма, контролировал еще две компании, владеющие в совокупности 50,5% акций Ant. Уступка Джеком Ма контроля произошла в связи с тем, что Ant близится к завершению своей двухлетней реструктуризации по инициативе регулирующих органов, при этом китайские власти готовы наложить на фирму штраф более 1 миллиарда долларов.



Ожидаемое наказание является частью широкомасштабных и беспрецедентных репрессий Пекина против технологических гигантов страны. Но китайские власти в последние месяцы смягчили свой тон в на фоне усилий по поддержке экономики стоимостью 17 триллионов долларов, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19.



“По крайней мере, инвесторы Ant могут теперь иметь график выхода из длительного периода неопределенности”, – сказал Кларк, председатель инвестиционно-консалтинговой компании BDA China, который также является автором книги об Alibaba и Ma.



Ant управляет вездесущим мобильным платежным приложением Alipay в Китае, крупнейшим в мире, которое насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

По словам представителей фирмы, Ма и девять других его основных акционеров договорились теперь голосовать только независимо друг от друга. Компания также заявила, что добавит в свой совет пятого независимого директора.



“В результате больше не будет ситуации, когда прямой или косвенный акционер будет иметь единоличный или совместный контроль над Ant Group”, – говорится в заявлении компании.



“Уход Джека Ма из Ant Financial, компании, которую он основал, свидетельствует о решимости китайского руководства уменьшить влияние крупных частных инвесторов”, – считает Эндрю Коллиер, управляющий директор Orient Capital Research. “Эта тенденция продолжит эрозию наиболее производительных частей китайской экономики”.