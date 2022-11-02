



Джефф Безос потерял почти $ 70 млрд и вылетел из тройки лидеров Forbes

Только за пятницу, 28 октября, Джефф Безос потерял 7,2 миллиарда долларов. Главная причина – прогноз компании Amazon о продажах во время сезона новогодних праздников, согласно которому цифры будут хуже, чем ожидают аналитики.



В этот же день акции Amazon упали на 6,8% после отчета компании за третий квартал 2022 года. Как результат Безос потерял свое место в тройке самых богатых людей мира, а его состояние уменьшилось до 127,2 миллиарда долларов.



Дело в том, что основная доля капитала миллиардера заключена в примерно 10% акций Amazon. В целом с начала 2022 года капитал Безоса уменьшился на 66 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, состояние американского бизнесмена на 2 ноября составляет уже 120 миллиардов долларов, в результате чего в рейтинге самых богатых людей в мире он опустился на четвертую строчку.



Праздничный или рождественский сезон – это явление, распространенное во многих странах Запада и продолжающееся с конца ноября по начало января каждого года. Именно этот период часто являлся своеобразным благословением для Amazon.



Однако в текущем году в компании прогнозируют, что их доход составит от 140 до 148 миллиардов долларов за четвертый квартал, в то время как аналитики ожидают, что этот показатель достигнет отметки на уровне 155 миллиардов долларов.



Джефф Безос не единственный, кто пострадал после неудачного дня на рынке для акций Amazon. Известная филантроп Маккензи Скотт также потеряла 2,1 миллиарда долларов 28 октября. Свою долю акций технологического гиганта она получила после развода с Безосом в 2019 году.