



Dyson построит завод аккумуляторов в Сингапуре и ускорит разработку ИИ

Гигант бытовой электроники Dyson Ltd. откроет новый завод в Сингапуре для производства батарей нового поколения для новых продуктов, а также для развития программного обеспечения, искусственного интеллекта и разработки продуктов по всему миру, пишет Bloomberg.



Ожидается, что новый завод размером с 53 баскетбольные площадки будет полностью введен в эксплуатацию к 2025 году. Это часть пятилетнего инвестиционного плана Dyson на $3,4 млрд.



В рамках этого плана Dyson также откроет кампусы для исследований и разработок на Филиппинах и в Великобритании. По словам компании, три новых объекта позволят расширить инженерные и производственные возможности компании, чтобы быстрее выводить технологии на рынок.



В марте прошлого года компания Dyson открыла свою новую глобальную штаб-квартиру в Сингапуре и объявила о планах инвестировать $1,1 млрд в расширение своих исследовательских и инженерных возможностей в городе-государстве.