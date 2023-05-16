



Две компании заинтересованы в строительстве газопровода Израиль-Кипр

Две крупные международные нефтегазовые компании уже проявили интерес к израильско-кипрским планам строительства трубопровода, по которому природный газ с шельфа обеих стран будет поставляться на Кипр, где он будет сжижаться для экспорта на судах. Об этом сообщил Министр энергетики Кипра Гиоргос Папанастасиу в интервью The Associated Press.



По его словам, проект будет представлен 29 мая энергетическим компаниям, занимающимся разведкой углеводородов у южного побережья Кипра, и другим фирмам, участвующим в производстве трубопроводов и газоперерабатывающих заводов.



Привлечение энергетических компаний необходимо для того, чтобы проект был запущен, и Папанастасиу также представит его индивидуально каждой компании, чтобы заручиться их поддержкой.



Папанастасиу говорит, что основной привлекательной стороной проекта для энергетических компаний является его низкая стоимость по сравнению с другими методами экспорта, такими как идея строительства газопровода стоимостью 6 млрд. евро и протяженностью 1900 км, соединяющего газовые месторождения Восточного Средиземноморья непосредственно с Европой.

