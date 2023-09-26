



Два курса: В России хотят спасти рубль, превратив его в юань

Министр экономического развития Максим Решетников предложил сократить свободный вывод рублей за границу, чтобы укрепить курс национальной валюты. Чиновник предложил разделить внутренний и внешний рынок рублей по образцу “китайской модели”.



Как сказал министр, выступая в понедельник в Совете Федерации, “сформировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей”. При этом, сколько рублей обращается за границей, в правительстве не знают. Но “чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда”, полагает Решетников, поэтому необходимо отделить внутренний рынок рубля от внешнего по китайской модели при помощи “некой мембраны”. Это будет способствовать сокращению рублевой массы за границей и снижению влияния на национальную валюту “валютных игр против рубля”, по мнению министра.

При этом он категорически отверг идею двух курсов рубля – внутреннего и внешнего. А именно в этом суть китайской модели.



“Курс внутреннего (оншорного) юаня определяет каждый день Народный банк Китая, а также биржевые торги, в ходе которых юань не может отклоняться от установленной котировки более чем на 2%, иначе торги прекращаются”, – рассказал профессор Высшей школы экономики Сергей Цыплаков. “Внешние (офшорные) юани торгуются на рынке вне Китая. Пекин не может влиять на котировки, но госбанки Китая могут проводить интервенции, чтобы повлиять на офшорный курс”.



Разделение курсов позволяет Китаю вручную контролировать курс оншорного юаня, ограничивать потоки капитала и, в конечном итоге, поддерживать стабильность экономики и финансовой системы. Но при этом такое разделение повышает издержки транзакций и конвертации для бизнеса и населения.



Предложение Решетникова раскритиковали многие экономисты, а также ЦБ, который заявил, что “подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса”. Трейдер Алексей Кречетов считает, что “мембрана” станет ударом “по лояльным владельцам рубля, которые зарабатывают и хранят в рубле”.



Предложение Решетникова стало видимой частью дискуссии между чиновниками о том, как спасти рубль, который падает с мая 2023 года. Все это время ЦБ повторял, что не видит в этом риски для финансовой стабильности, пока помощник президента Максим Орешкин 14 августа не раскритиковал “мягкую денежно-кредитную политику”, за которую отвечает ЦБ. После этого ЦБ созвал экстренное заседание и резко поднял ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%, а в сентябре – еще до 13%.



В августе стало известно, что министр финансов Антон Силуанов для укрепления рубля предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно выступила против этой меры, объясняя это тем, что она не принесет результата.