



Дубай запускает программу “D33” для удвоения экономики

Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, запустил экономическую программу “D33” с целью удвоить размер экономики Дубая в течение следующего десятилетия и укрепить его позицию в тройке самых экономически развитых городов мира. “Экономическая программа Дубая “D33” включает в себя 100 преобразующих проектов с экономическими целями в размере 32 триллиона дирхамов, удвоение нашей внешней торговли до 25,6 триллионов и добавление 400 городов в качестве ключевых торговых партнеров в течение следующих 10 лет", – сказал премьер-министр ОАЭ.



“Дубай станет одним из четырех крупнейших мировых финансовых центров с увеличением объема прямых иностранных инвестиций до 650 миллиардов дирхамов в течение следующего десятилетия. Сегодня более 300 000 международных инвесторов помогают сделать Дубай самым быстрорастущим городом мира”, – добавил шейх.



Согласно программе, часть инвестиций будет направлена на усиление преимуществ, полученных благодаря стратегическому расположению Дубая и его развитой инфраструктуре, чтобы повысить статус города как предпочтительного места для крупных международных компаний и инвестирования.

“D33” ставит перед собой амбициозные цели, включая увеличение общей стоимости внешней торговли товарами и услугами с 14,2 до 25,6 триллионов дирхамов. Одной из основных целей программы является повышение конкурентоспособности процветающего делового сектора города, что позволит увеличить инвестиции частного сектора на 20% к 2033 году.



План предусматривает действия для поддержки роста 30 компаний в новых секторах и их превращение в “экономических единорогов”, а также интегрирование 65 000 молодых эмиратцев в качестве наемных специалистов и представителей частного сектора. Будет создана Единая лицензия для всех компаний в экономических зонах, и “Песочница Дубая”, цель которой сделать Дубай инкубатором бизнес-инноваций, позволяя тестировать новые продукты и технологии.



В амбициозную программу входит и намерение сделать Дубай глобальным центром для получения высшего образования. Планируется запустить программу содействия росту малого и среднего бизнеса путем определения 400 высокопотенциальных компаний и оказания поддержки в рамках их потенциала и глобальной экспансии.