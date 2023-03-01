



Дубай вошел в пятерку лидеров элитной недвижимости: портрет покупателей

Четвертым наиболее популярным рынком элитной недвижимости стал город Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. В тройку лидеров перед ним входят Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. Об этом пишет Bloomberg.



Усилению позиций Дубаю на рынке недвижимости способствовал поток состоятельных инвесторов, так как город стал надежным убежищем на фоне геополитической и экономической неопределенности.



Согласно данным Knight Frank LLP, в 2022 году в Дубае продали 219 объектов недвижимости стоимостью от 10 миллионов долларов. За тот же период в Нью-Йорке зафиксировали 244 аналогичных сделки, в Лос-Анджелесе – 225 сделок, а в Лондоне – 223. Дубай также стал пятым по активности городом по количеству продаж объектов недвижимости на сумму от 25 миллионов долларов. За прошлый год зафиксировано 26 таких сделок.



В то же время, рынок элитной недвижимости в Дубае является одним из самых "доступных" в мире. В рейтинге Knight Frank по доступности город занимает 16 место из 20. Здесь за 1 миллион долларов можно приобрести 105 квадратных метров жилой площади в престижном районе, что в четыре раза больше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Сингапуре.



Эксперт по Ближнему Востоку из Knight Frank заявил, что росту концентрации богатства в Дубае способствуют несколько факторов. Во-первых, решительный ответ правительства на пандемию коронавируса. Во-вторых, введение ряда новых опций для получения визы на проживание.

В общем, портреты новых владельцев элитной недвижимости выглядят так:

Россияне, желающие защитить свои активы;

Криптовалютные миллионеры;

Банкиры, спасающиеся от строгих ограничений в Азии.

Город также привлекает трейдеров и хедж-фонды, оценивших простоту ведения бизнеса, перспективы глобального туристического центра и отсутствие налогов. Впервые за несколько лет в ОАЭ получил лицензию для работы российский банк, планирующий начать работу на рынке уже в ближайшие месяцы.Бум на рынке дубайской элитной недвижимости продолжает набирать обороты. В 2023 году ожидают, что стоимость самых роскошных объектов недвижимости в городе вырастет больше всего – на 13,5%. Для сравнения, за 2022 год этот показатель взлетел на 44%.