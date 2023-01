Дубай отменил 30-процентный налог на продажу алкоголя

Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили 30-процентный налог на продажу алкоголя и сделали бесплатными лицензии, необходимые для покупки спиртного, сообщает Associated Press.



Об этом решении объявили крупные алкогольные дистрибьюторы Maritime and Mercantile International и African & Eastern. Власти Дубая отказались от внушительного источника дохода для правящей семьи с целью развития туризма в эмирате.



Как отмечает агентство, до этого власти годами ослабляли ограничения в отношении употребления спиртных напитков: например, в 2016-м разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в 2020-м – доставку на дом на период ограничений из-за пандемии коронавируса.



Тем не менее, цена спиртных напитков в Дубае все равно остается высокой: например, пинта пива в баре (около 0,5 л) может стоить более $10, а другие напитки – еще дороже.



Associated Press отмечает, что Дубай является “относительно либеральным” местом по сравнению с Шарджей, третьим по величине городом в Объединенных Арабских Эмиратах. Там продажа алкоголя запрещена, как и в соседних странах: Иране, Кувейте и Саудовской Аравии.



Летом 2019-го власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов-немусульман старше 21 года. Для ее получения нужно иметь при себе только оригинал паспорта, документ можно оформить в специализированных магазинах. Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах.