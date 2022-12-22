



Дубай открывает офис в Тель-Авиве, чтобы увеличить объем торговли до $ 10 млрд

Международная палата Дубая только что открыла представительство в Тель-Авиве, призванное укрепить деловые связи между Израилем и ОАЭ и проложить путь к тому, чтобы двусторонняя торговля достигла 10 миллиардов долларов в течение пяти лет.



Этот стратегический шаг является частью Глобальной инициативы Эмирата Дубая по привлечению иностранных инвестиций, чтобы укрепить позиции эмирата как ведущего коммерческого центра, а также позволить базирующимся в Дубае компаниям выйти на 30 приоритетных зарубежных рынков.



В 2021 году торговля между двумя странами достигла 1,19 миллиарда долларов. За первые семь месяцев 2022 года двусторонний товарооборот уже превысил весь предыдущий год, достигнув 1,4 миллиарда долларов.



Теперь, после подписания Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами в мае 2022 года и отмены тарифов на 96 процентов товаров, ожидается, что двусторонний рост ускорится до более чем 10 миллиардов долларов в течение пяти лет.



Новый офис будет поддерживать израильских инвесторов, ищущих возможности для бизнеса в Дубае, и позволит израильским предприятиям любого размера использовать стратегическое расположение эмирата, связь и доступ к региональным рынкам.

