



Дрор Бин: венчурные фонды в Израиле могут быть отрезаны от финансирования

Согласно отчету, подготовленному для Министерства инноваций, науки и технологий, Израильское управление инноваций предупреждает, что израильский сектор высоких технологий отделяется от мировой промышленности, пишет Calcalist.



“Есть шанс, что венчурные фонды и высокие технологии в Израиле будут отделены от мира. Правительство должно быть активным, уменьшить неопределенность и принять экономические меры“, — сказал Calcalist генеральный директор Управления инноваций Израиля Дрор Бин.



"В последние несколько недель, после бесед с фондами, предпринимателями и компаниями, мы увидели очень тревожные признаки. Как только мы собрали данные, мы опубликовали отчет, чтобы разбудить правительство. Мы видим, что у многих инвестиционных фондов начинают заканчиваться деньги, и предпринимателям тоже будет нелегко, - добавил он. - Трудно сказать, что оказывает большее влияние - глобальный кризис или местный. Ситуация не ясна. Нет данных, свидетельствующих об отрыве Израиля от мира, но когда вы видите динамику акций в Израиле и создание израильских компаний за рубежом, становится ясно, что мы стоим на пороге возможного кризиса".



"Наш отчет не изменит политическую карту, но мы должны снизить неопределенность. В качестве первого шага можно принять закон о высоких технологиях, принятый предыдущим правительством, который имеет очень актуальные налоговые льготы для этого кризиса. У растущих компаний есть стимулы для приобретения, получения поддержки от бизнес-ангелов и т. д. ", - добавляет он.



Согласно докладу, есть два тревожных явления. Во-первых, в последние месяцы наблюдался значительный отрицательный разрыв между доходностью индексов технологических акций Тель-Авивской фондовой биржи и Nasdaq. В документе с изложением позиции указывается, что этот разрыв усиливает опасения, что мы находимся на грани ситуации, в которой произойдет “раскол” между мировым и израильским рынками. Если это так, то многим израильским высокотехнологичным компаниям будет очень трудно привлекать инвестиции, и они будут вынуждены закрыться или переехать в другие страны.



Кроме того, исследование отрасли показало, что значительно увеличилось количество компаний, созданных за границей – сегодня 80% компаний уже открыты за границей. Это явление может иметь далеко идущие последствия для израильской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя верно то, что компании в основном регистрируются за границей по техническим причинам, исследование показывает, что компании также намереваются зарегистрировать свою будущую интеллектуальную собственность за границей. В результате компании, расположенные не в Израиле, будут платить значительно меньше налогов, что нанесет серьезный ущерб доходам государства.

В течение первого квартала 2023 года инвестиции в израильские высокие технологии составили всего 1,7 миллиарда долларов — самый низкий квартальный показатель с 2019 года, при этом параллельно наблюдается снижение количества инвестиционных раундов в стартапы и диапазона сделок.



Если эта тенденция сохранится, прогнозы показывают, что инвестиции в 2023 году будут значительно ниже, чем в последние годы. Для сравнения, частные инвестиции в высокие технологии достигли пика в 2021 году, когда инвестиции составили около 26 миллиардов долларов, а в 2022 году они составили около 15 миллиардов долларов.



В 2019 году, до коронакризиса, инвестиции составили 8 миллиардов долларов. Эти цифры можно добавить к продолжающемуся и значительному снижению числа стартапов, открываемых в Израиле каждый год, с рекордных 1386 в 2015 году до 728 в 2021 году и примерно 630 в 2022 году.



В документе с изложением позиции утверждается, что устранение неопределенности в ближайшее время является наиболее важным шагом, который может предпринять правительство для уменьшения выявленных проблем. Желательно, чтобы это было сделано как можно быстрее и решительнее, чтобы рассеять опасения инвесторов и предпринимателей в среднесрочной перспективе и создать долгосрочную уверенность и стабильность. Это должно осуществляться наряду с конкретными шагами, которые правительство может рассмотреть для укрепления отрасли.



Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис сказал: “Результаты исследования, проведенного Управлением инноваций Израиля, требуют от правительства быстрых действий, чтобы обратить вспять тревожные тенденции, которые оно подчеркивает. Тот факт, что замедление инвестиций в человеческий капитал в Технология является международной тенденцией, и она продолжается уже год, что не мешает министерствам финансов, инноваций и экономики принимать меры, которые сохранят и укрепят высокие технологии как жемчужину в короне израильской экономики”.

