



Dropbox закрывает исследовательский центр в Израиле и ищет таланты в сфере ИИ

Dropbox закрывает свой офис в Израиле и увольняет весь персонал. По оценкам, у американского поставщика облачных хранилищ в Израиле работает около 50 человек. В целом Dropbox заявила, что сократит свою глобальную рабочую силу на 16%, пытаясь сократить расходы на фоне замедления роста облачных вычислений.



Компания из Калифорнии, заявила, что вместо этого планирует нанять новые таланты для создания своих предложений ИИ.



Главный исполнительный директор Dropbox Дрю Хьюстон сообщил, что рост основного облачного бизнеса компании замедляется, поскольку проблемы, связанные с экономическим спадом, оказывают давление на клиентов, что делает некоторые из ее прибыльных инвестиций более нежизнеспособными.



По состоянию на конец 2022 года в компании работало 3118 штатных сотрудников, из которых 2583 человека находились в США. Компания перевела некоторых сотрудников из одной команды в другую, чтобы сосредоточиться на своих проектах в области ИИ, но ей потребуется больше талантов с другим набором навыков, особенно в области искусственного интеллекта и разработки продуктов на ранних стадиях.



“За последние пару лет мы привлекли в эти области большие таланты, и нам понадобится еще больше”, – сказал Хьюстон в служебной записке для персонала. “Наконец-то наступила эпоха ИИ для вычислений. Перед нами открывается больше возможностей, чем когда-либо, но мы должны действовать безотлагательно, чтобы воспользоваться ими”