



Дотационность оккупированных РФ территорий в 2023 году составит 89%

Уровень дотационности оккупированных Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году составит 89%. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные в системе “Электронный бюджет”.



По информации властей, на дотации этим “регионам” в 2023 году будет выделено 410,7 миллиардов рублей при их совокупном консолидированном бюджете в 461,3 миллиардов рублей. Федеральная помощь оккупированным территориям выглядит так:

Доходы бюджета ДНР в 2023 году составят 196,4 миллиардов рублей, из них 171,1 миллиардов – федеральные трансферты. Уровень дотационности — 87%. Как отмечает РБК, в абсолютном выражении это самый большой прогнозируемый трансферт, на втором месте – аннексированный Крым со 162 миллиардов рублей дотаций, а на третьем – Дагестан со 133 миллиардов рублей дотаций.

Доходы бюджета ЛНР в этом году составят 134,6 миллиардов рублей, из них 113,3 миллиардов придутся на межбюджетные трансферты. Уровень дотационности – 84%.

Доходы бюджета Запорожской области прогнозируются на уровне в 68,5 миллиардов рублей, из них 64,2 миллиардов – межбюджетные трансферты. Уровень дотационности – 95%.

Доходы бюджета Херсонской области ожидаются на уровне 61,8 миллиардов рублей, из них 61 миллиардов – межбюджетные трансферты. Уровень дотационности – 99%.

По информации издания, процент дотационности оккупированных территорий станет самым высоким по стране. Следом за ними по степени зависимости от федеральных дотаций находятся Ингушетия – 82%, Чечня – около 80% и Тува – около 79%.