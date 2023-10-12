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Достигнуто соглашение по тарифам на оборонные пожертвования
12.10.2023 03:32 Наталья Богинская

Достигнуто соглашение по тарифам на оборонные пожертвования

Министерства финансов и обороны достигли соглашения о разблокировании поступающих пожертвований на военные нужды, которые были задержаны израильской таможней. Об этом сообщил офис министра финансов Бецалеля Смотрича.

В соответствии с соглашением, боевая техника, одобренная Армией обороны Израиля, будет напрямую передана военным министерством обороны, которое также подпишет таможенное разрешение на товары.

Другие материальные пожертвования будут обработаны органом Министерства обороны по оборонным пожертвованиям и отправлены на дальнейшую таможенную обработку.

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