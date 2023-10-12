



Достигнуто соглашение по тарифам на оборонные пожертвования

Министерства финансов и обороны достигли соглашения о разблокировании поступающих пожертвований на военные нужды, которые были задержаны израильской таможней. Об этом сообщил офис министра финансов Бецалеля Смотрича.



В соответствии с соглашением, боевая техника, одобренная Армией обороны Израиля, будет напрямую передана военным министерством обороны, которое также подпишет таможенное разрешение на товары.



Другие материальные пожертвования будут обработаны органом Министерства обороны по оборонным пожертвованиям и отправлены на дальнейшую таможенную обработку.