



Достигнут компромисс по проектам ТАМА 38 в Тель-Авиве

Национальная комиссия по планированию и строительству Израиля постановила, что новые разрешения ТАМА 38 на проекты реконструкции городов и укрепления зданий будут заморожены только для проектов в пределах 100 метров от запланированных станций метро.



Эта зона - 100 метров от запланированных станций метро - теперь определяется как основная зона станции. Разрешения на проекты в пределах 100-300 метров от запланированных станций в районе Гуш Дан будут рассматриваться в соответствии с особыми критериями, а заморозка проектов, расположенных дальше 300 метров от запланированных станций, будет снята.



Этот последний компромисс отменяет рекомендацию трехмесячной давности Национального подкомитета по планированию, которая вызвала бурю споров, заморозив все проекты TAMA 38 в радиусе 500 метров от запланированных станций метро, и настаивая на том, что необходимо также рассмотреть вопрос о замораживании проектов на расстоянии до 800 метров от станций.



Ограничения, утвержденные советом, не будут применяться к разрешениям, которые было решено приостановить, с заявками на укрепление конструкции от вибраций, которые не включают дополнительное строительство, а также к разрешениям из-за планов, которые полностью соответствуют TАMA 70.



В основной зоне строительства в Тель-Авиве, где заявки на разрешения будут заморожены, в настоящее время 51 проект находится на стадии утверждения разрешения, то есть 51 проект, который не будет продвигаться в связи с новым компромиссом. Это 691 единица жилья, которая не будет построена в настоящее время. Всего в этом районе 1 464 здания были построены до 1980 года, а это значит, что ТАМА 38 мог бы быть для них актуальным.



Цель ТАМА 70 - определить политику планирования и развития вокруг станций метро в Тель-Авиве, применяя при этом принципы планирования, ориентированные на общественный транспорт. Совет осознал, что дальнейшее продвижение точечных разрешений в рамках ТАМА 38 в районах метро может помешать реализации строительного потенциала, и поэтому совет решил провести всестороннее изучение степени этого влияния. По мнению национального совета, утвержденный проект уравновешивает необходимость комплексного и ускоренного обновления территории вокруг станции метро.