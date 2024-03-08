Новости » Экономика
Doritos разорвала отношения с трансгендером
08.03.2024 04:30 MIGnews.com

Doritos разорвала отношения с трансгендером

Компания, производящая Doritos, разорвала отношения с трансгендерной активисткой после сообщений о том, что она писала о насилии и педофилии.

Саманта Хадсон, певица и актер из Испании, имеет около 370 000 подписчиков в Instagram и участвовала в социальной кампании бренда.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В своем заявлении Doritos осудила посты Хадсон в социальных сетях.

Но ее недолговечная кампания привела к призывам правых активистов в США бойкотировать закуски.

Испанская компания Doritos, принадлежащая американскому пищевому гиганту Pepsico, заявила, что прекратила сотрудничество с ней.

"После начала кампании нам стало известно об удаленных твитах Саманты, сделанных примерно в 2015 году", - говорится в заявлении компании. "Мы решительно осуждаем слова или действия, которые пропагандируют насилие или сексизм в любом виде".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы