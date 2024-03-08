



Doritos разорвала отношения с трансгендером

Компания, производящая Doritos, разорвала отношения с трансгендерной активисткой после сообщений о том, что она писала о насилии и педофилии.



Саманта Хадсон, певица и актер из Испании, имеет около 370 000 подписчиков в Instagram и участвовала в социальной кампании бренда.



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В своем заявлении Doritos осудила посты Хадсон в социальных сетях.



Но ее недолговечная кампания привела к призывам правых активистов в США бойкотировать закуски.



Испанская компания Doritos, принадлежащая американскому пищевому гиганту Pepsico, заявила, что прекратила сотрудничество с ней.



"После начала кампании нам стало известно об удаленных твитах Саманты, сделанных примерно в 2015 году", - говорится в заявлении компании. "Мы решительно осуждаем слова или действия, которые пропагандируют насилие или сексизм в любом виде".

