



Доля юаня в мировых платежах выросла за март

По данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, глобального поставщика услуг по обмену финансовыми сообщениями, глобальная доля юаня выросла с 2,19% в феврале до 2,26% в прошлом месяце. Юань остался пятой активной валютой.



В марте стоимость платежей в юанях выросла на 25,04% по сравнению с прошлым месяцем, что превышает 21,46% роста для всех платежных валют.

По объему международных платежей, за исключением еврозоны, юань занял 7 место с долей 1,67%.



Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.