



Доля России в пусках ракет в мире упала до минимума

В 2022 году страна совершила всего 22 пуска, в результате доля России в общемировом количестве пусков сократилась до исторического минимума в 12%, подсчитало "Равенство" на основе данных Роскосмоса и минобороны РФ.



На закате СССР в 1990 году было запущено 65 ракет, что тогда составило 54% от мирового количества запусков. С момента запуска первого спутника в 1957 году по сегодняшний день успешно вывели на орбиту 2844 ракеты, произведя 48% всех пусков в мире, количество которых превышает 5900.



Однако разрыв между современной Россией и ведущими космическими государствами продолжает расти. Против 22 российских пусков в прошлом году США запустили 85 ракет, а Китай – 62. Всего же в мире было совершено 179 пусков.