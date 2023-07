Доллары умрут, биткоин будет стоить $120 000 в 2024 году – Кийосаки

Автор всемирно известного бестселлера “Богатый папа, бедный папа”, Роберт Кийосаки, сделал краткий финансовый прогноз и еще раз поддержал криптовалюту. Предприниматель предсказал, что в 2024 году биткоин достигнет отметки в $120 000. Инвестор также прочит очень печальное будущее доллару США и советует людям сосредоточиться на драгоценных металлах. Об этом пишет Сryptopotato.



“22 августа 2023 года в Йоханнесбурге страны БРИКС объявят о криптовалюте, обеспеченной золотом. Доллары США умрут. Триллионы долларов США спешат домой. Инфляция выше крыши. Купить Золото, Серебро. Биткоин до $120 000 в следующем году”, – написал он в своем Twitter.



August 22, 2023, in Johannesburg, South Africa, BRICS nations announce gold backed crypto. US $ will die. Trillions of US $ rush home. Inflation through the roof. Buy Gold,

Silver. Bitcoin to $120k next year.