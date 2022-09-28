



Доллар укрепляется, шекель теряет силу

Курс шекеля к доллару продолжит расти, о чем заявляют эксперты. На сегодняшний день колебания финансовых рынков продолжаются, а доллар США продолжает набирать силу во всем мире и в Израиле.



Курс шекеля к доллару в настоящее время на 1,4% выше репрезентативного курса, установленного в прошлую пятницу, поскольку в понедельник израильские рынки были закрыты в связи с празднованием Рош ха-Шана.



Сейчас курс таков: 3,5377 шекелей за доллар и 3,3796 шекеля за евро.