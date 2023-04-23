



Доллар США доминирует в израильской экономике

Экономика Израиля тесно связана с долларом США, особенно после безудержной инфляции сорок лет назад, подорвавшей ежедневную стоимость шекеля. В программе стабилизации 1985 года был установлен фиксированный курс шекеля по отношению к доллару в попытке получить контроль над инфляцией, но даже спустя много лет после отмены “полосы колебаний” шекеля по отношению к доллару некоторые рынки в Израиле, особенно, рынок недвижимости, функционируют практически в долларовом выражении.



То есть израильская экономика остается очень зависимой от американской валюты. Одна из причин – это экономика, в значительной степени основанная на экспорте. Стоимость экспорта Израиля достигла 200 миллиардов долларов в 2022 году, и почти четверть этой суммы приходится на экспорт в США.

Торговля с остальным миром в основном ведется также в долларах США. При сделках, номинированных в евро, обменный курс устанавливается не напрямую, а через доллар, то есть происходит конвертация из шекелей в доллары, а потом из долларов в евро – реального курса шекель-евро нет. Недавнее повышение обменных курсов шекеля к евро или по отношению к другим валютам является результатом обесценивания доллара по отношению к валюте и обесценения шекеля по отношению к доллару.



В банке можно купить иностранную валюту, отличную от доллара, но эти операции не осуществляются через фондовую биржу и составляют лишь небольшую часть валютного рынка.



Банк Израиля в основном хранит свои валютные резервы в долларах. На конец марта 2023 года он располагал валютными резервами на сумму более 200 миллиардов долларов по сравнению со 115 миллиардами долларов в апреле 2018 года. Валютные резервы, в основном, хранятся на случай кризисов, когда правительству Израиля может быть трудно получить внешнее финансирование. в чрезвычайной ситуации или для стабилизации валютных рынков в исключительных обстоятельствах.



В конце 2022 года распределение валютных резервов Банка Израиля было следующим: 61% долларов США, 20% евро, 5% фунтов стерлингов, 5% японских иен, 3,5% австралийских долларов, 3,5% канадских долларов и 2%. китайский юань.