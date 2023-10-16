



Доллар пробил потолок в 4 шекеля

На фоне войны: доллар преодолел отметку в 4 шекеля.



Последний раз доллар стоил 4 шекеля в 2015 году.



Сегодня возобновились валютные торги, и курс доллара был установлен на уровне 3,99 шекеля (в пятницу вечером в ходе непрерывных торгов доллар доходил до 3,97 шекеля), а евро - на уровне 4,20 шекеля. В то же время Тель-Авивская фондовая биржа закрылась с повышением после того, как вчера торги завершились резким снижением: Tel Aviv Index 35 вырос на 2,5%, а TA 125 - примерно на 2,4%.





